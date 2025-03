A falta de Bruno de Carvalho na última gala do 'Secret Story - Desafio Final', que aconteceu no passado domingo, foi sentida e foi precisamente sobre o assunto que este foi questionado por Manuel Luís Goucha.

"O meu pai estava com muitas saudades, pediu-me muito para ficar com ele e eu não tive como lhe dizer que não", revelou o antigo presidente do Sporting numa conversa com o apresentador que aconteceu esta quinta-feira, dia 20.

"Não é fácil, eles estão juntos há mais de 60 anos. Tenho uma inveja boa", acrescentou, referindo-se ao casamento dos pais.

"O meu pai está muito lúcido, mas consciente de que está muito fraco", disse por fim.

