A investigação decorre após a pequena Alma, de dois meses, ter estado internada em janeiro.

Anabel Pantoja e David Rodríguez foram formalmente acusados de abuso infantil contra a sua filha de dois meses, Alma. A Telecinco noticiou que o casal está a ser investigado pelo Juízo de Instrução n.º 3 de Las Palmas, na ilha de Gran Canária, após a filha ter sido internada, em janeiro, em estado grave. Conforme tinha sido publicado pelo jornal local Canarias 7, Alma foi internada com lesões no corpo, possivelmente provocadas pelos pais. Por seu turno, a Informalia declarou ter documentação judicial e publicou uma notícia afirmando que a bebé "tinha sofrido ferimentos devido a uma possível síndrome do bebé sacudido", o que é considerado uma forma de abuso em termos médicos.

De acordo com a revista Lecturas, Anabel Pantoja e David Rodríguez coincidem nas versões da história. O casal alega que estava num centro comercial quando a bebé teve "uma crise".

A influencer estava a fazer compras, enquanto o companheiro esperava dentro do carro com a bebé. Entretanto, David chama a companheira por ver que Alma "estava a piorar" e juntos levam a filha para uma clínica privada, na qual foi avaliada. Aí, recomendaram ao casal que se dirigisse a um hospital. Alma foi então internada nos cuidados intensivos, onde permaneceu até ao dia 27 de janeiro.

Foi no Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria que os profissionais de saúde desencadearam esta investigação.

Uma vez que as lesões da criança não coincidem com as declarações da influencer e do companheiro, o tribunal considerou essencial visualizar as imagens das câmaras de vigilância do centro comercial. As gravações estão agora na posse do juiz.

"O processo vai ser longo", declarou Luis Pliego, diretor da revista Lecturas que partilhou a investigação poderá durar cerca de seis meses. Durante esse período, serão recolhidos dados e depoimentos relevantes para esclarecer o que aconteceu com a menina de apenas dois meses de idade.

No meio desta 'tempestade', David Rodríguez deixou a casa que divide com Anabel Pantoja, em Arguineguín, na Gran Canaria, e viajou até à sua cidade natal, Córdoba, para trabalhar. Esta quarta-feira, 12 de fevereiro, o fisioterapeuta regressou a casa.

Nos próximos meses, os médicos que trataram da menina prestarão depoimentos, assim como familiares e amigos que estiveram com Anabel e David nos dias que antecederam a crise que levou ao internamento da bebé.

Anabel e David decidiram separar as suas defesas, uma estratégia comum que garante que um deles poderá ficar com a guarda de Alma caso o outro tenha problemas legais.

Recorde-se que Anabel Pantoja, de 38 anos, e David Rodríguez, de 27, deram as boas-vindas à filha Alma no dia 23 de novembro.