Anabel Pantoja e o seu companheiro, David Rodríguez, estão a ser investigados por um possível crime de ofensas corporais contra a sua filha Alma, de dois meses.

Os advogados do casal têm sido cautelosos ao dar explicações, embora neguem categoricamente os supostos maus-tratos de Anabel e David. "As informações que estão a ser publicadas são inaceitáveis. Acima de tudo, os interesses da menor devem ser protegidos", disse Irene Sorribas, uma das advogadas de Anabel e David.

Enquanto a pequena Alma permaneceu no Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, Anabel Pantoja e David Rodríguez foram chamados a depor no dia 22 de janeiro. No dia seguinte, o jornal La Razón tornou pública esta visita inesperada aos tribunais de Las Palmas.

Na quinta-feira, 30 de janeiro, o jornal local Canarias 7 publicou no seu site que Anabel Pantoja e o seu companheiro estavam a ser investigados por supostas agressões à sua bebé. A mesma fonte informou que o hospital tinha enviado uma carta a relatar a possível existência de ferimentos na bebé causados ​​"presumivelmente por alguém, pelos seus pais ou por terceiros".

Horas depois, o El Confidencial acrescentou que a menor tinha "danos cerebrais", citando "fontes próximas da investigação". No mesmo texto pode ler-se que, acompanhados por um advogado, Anabel e David negaram ter causado qualquer tipo de ferimentos à filha.

Por seu turno, a Informalia declarou ter documentação judicial e publicou uma notícia afirmando que a pequena Alma "tinha sofrido ferimentos devido a uma possível síndrome do bebé sacudido", o que é considerado uma forma de abuso em termos médicos.

Anabel Pantoja reage às acusações

No dia 30 de janeiro, a apresentadora de televisão recorreu às redes sociais para se defender das acusações de que está a ser alvo. Anabel Pantoja publicou um vídeo no Instagram no qual "conta a sua versão" dos factos.

"Tudo acontece, porque no dia 9 de janeiro a Alma sofreu um episódio, uma crise específica, em que reagimos como pais e fomos diretamente para o hospital. Há um protocolo, porque o menor tem muita proteção, aquilo que nós adoramos e que apoiamos, claro", começou por dizer.

"Somos informados e o nosso mundo desmorona-se. Como é que isto pôde acontecer? Vamos dar tudo de nós. Estamos a cooperar, claro, e vamos contar ao juiz o que aconteceu para que tudo fique claro. Nós fomos na segunda-feira [27 de janeiro], contámos a nossa versão, a única verdade, porque com a verdade vai-se em frente sem precisarmos de nos defender de absolutamente nada. Tudo o que fizemos foi amar, cuidar, tentar salvar e proteger tudo o que tem a ver com a Alma", garantiu.

Até ao momento, o casal não foi detido e não lhes foi retirada a guarda da filha. Segundo o tribunal, a investigação "visa esclarecer as causas e o mecanismo das lesões observadas na bebé, de forma a protegê-la e considerando apenas os seus melhores interesses".

