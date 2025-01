Anabel Pantoja, sobrinha de cantora Isabel Pantoja, e o seu companheiro, David Rodríguez, estão a ser investigados por um possível crime de abuso infantil contra a sua filha Alma, de dois meses, conforme foi confirmado pelo Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Canárias através de um comunicado.

A menina deu entrada a 9 de janeiro no Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, tendo saído a 27 de janeiro, situação que gerou grande impacto nos meios de comunicação.

Conforme noticiado pelo jornal local Canarias 7, Alma foi internada com lesões no corpo, possivelmente provocadas pelos pais.

Tal como se pode ler no comunicada supra referido: "O Tribunal de Instrução número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma a instauração de um processo preliminar desde o dia 21 de janeiro contra os pais, como presumíveis responsáveis ​​por um crime contra a criança".

Este relatório deu origem a uma investigação do tribunal especializado em violência contra crianças e adolescentes na capital de Gran Canaria. O tribunal convocou Anabela Pantoja e David Rodríguez para prestarem depoimento na última segunda-feira, 27 de janeiro, perante a autoridade judiciária.

Conforme explica o tribunal, a investigação "visa esclarecer as causas e o mecanismo de produção das lesões verificadas na bebé, de forma a protegê-la e considerando apenas o seu superior interesse".

O casal não foi detido e, por enquanto, o tribunal não tomou qualquer medida cautelar.

Anabel Pantoja, de 38 anos, e David Rodríguez, de 27, deram as boas-vindas à filha Alma no dia 23 de novembro, tornando-se "o casal mais feliz do mundo", tal como descreveram no Instagram.

Porém, 50 dias depois, eles viveram um verdadeiro pesadelo. No dia 9 de janeiro, a bebé foi internada com urgência na Unidade de Medicina Interna do Hospital Universitário Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. A situação era tão alarmante que Isabel e Agustín Pantoja rapidamente se mudaram para a ilha para consolar a sobrinha.

