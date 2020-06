A família Aveiro vive um dia muito especial esta quarta-feira, 17 de junho. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo completa dez anos.

Cristianinho foi concebido através de uma barriga de aluguer e juntou-se à família Aveiro quando o pai, CR7, jogava no Real Madrid. Os primeiros anos de vida foram vividos em Espanha, tendo ficado aos cuidados da avó, Dolores Aveiro, com quem tem uma ligação muito especial.

Entretanto, o pai começou a namorar com Georgina Rodríguez e o menino deu as boas-vindas a três irmãos - os gémeos Eva e Mateo, de três anos, que também foram concebidos através de uma barriga de aluguer, e a pequena Alana Martina, que vai completar três anos em novembro e que é fruto da relação de Cristiano Ronaldo com Georgina.

Neste momento, Cristianinho mora com o pai, Georgina e os irmãos em Turim, Itália, uma vez que CR7 joga pela Juventus.

Como já foi destacado várias vezes, herdou o gosto do pai pelo futebol e também já começou a destacar-se.

Hoje o menino completa dez anos e por isso reunimos algumas imagens que mostraram como está crescido o pequeno Cristianinho.

Leia Também: Dolores e Elma Aveiro: As primeiras a assinalar os anos de Cristianinho