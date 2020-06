A avó, Dolores Aveiro, e a tia, Elma, foram as primeiras a assinalar o aniversário de Cristianinho nas redes sociais.

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo completa dez anos esta quarta-feira, 17 de junho, data que foi destacada no Instagram logo após a meia-noite.

"Só Deus sabe a força extra que este meu neto me trás, só Deus sabe o porque da vinda dele à minha vida, eu encontro todos os dias sinais que ele já era destinado a nós antes mesmo de nascer", começou por escrever a avó 'babada' na legenda de um vídeo de ambos.

"Dez anos se passaram desde a primeira vez que eu te peguei no colo, ainda de choro fraco e de olhinhos quase fechados, no meu colo te aninhaste e deste um novo sentido à minha vida, e naquele momento senti um amor que jamais poderei explicar... que Deus te conceda muito anos, meu amor da avó, que Deus te permita ser sempre esse menino meigo carinhoso humilde e uma das razões da minha vida... feliz aniversário, amor da vida da avó", disse ainda.

Recorde-se que Cristianinho foi o primeiro filho de CR7 a ser concebido através de uma barriga de aluguer. Após o nascimento, foi Dolores quem tomou conta do menino enquanto Cristiano vivia em Espanha, quando jogava pelo Real Madrid e ainda não estava junto de Georgina Rodríguez.

Entretanto, Ronaldo voltou a recorrer a uma barriga de aluguer e há três anos foi pai dos gémeos Eva e Mateo. Atualmente, o craque português mantém uma relação com Georgina, com quem vive em Itália e com quem tem uma filha em comum, Alana Martina, que vai completar três anos em novembro. O futebolista agora joga pela Juventus.

Quem também assinalou o aniversário de Cristianinho logo após a meia-noite foi a tia Elma Aveiro: "Este meu menino hoje faz 10 anos, que alegria o meu irmão Ronaldo nos deu ao ter este menino que é uma benção. Amo-te como se fosses meu filho amar-te-ei até aos meus últimos dias. A tia estará sempre para ti. Amo-te muito, muito, muito, hoje diverte-te muito, mesmo longe estás sempre no [coração] da tia. Dia muito feliz, que Deus te guarde sempre. Parabéns".

Leia Também: Vídeos: Georgina Rodríguez mostra novas imagens da festa dos gémeos