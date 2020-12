Chegou a mais aguardada noite do ano para os que adoram o Ano Novo. Este é um ano atípico em que nos é pedido que deixemos de lado festas e ajuntamentos e fiquemos em casa devido à pandemia de Covid-19 e por isso este ano a televisão ganha um papel ainda mais importante.

As apostas de SIC, RTP e TVI para a noite de Ano Novo

SIC - Daniel Oliveira e a sua equipa apostaram numa nova emissão do programa 'Terra Nossa'. O formato de sucesso apresentado por César Mourão faz uma homenagem às grandes figuras portuguesas, das terras e das suas gentes, e uma 'invasão' aos programas da SIC. Trata-se de uma emissão "Especial de Fim de Ano".

Logo de seguida, para terminar a noite a rir à gargalhada, estreia um episódio da nova série da SIC: 'Patrões Fora - Especial Novo'.

TVI - Na TVI vai para o ar a grande final do programa 'Big Brother - A Revolução'. Zena, Pedro ou Jéssica Fernandes, um destes três concorrentes vai terminar a noite a ser eleito o grande vencedor do reality show apresentado por Teresa Guilherme. Esta emissão especial de fim de ano promete contar com várias surpresas e atuações musicais.

RTP 1 - A noite começa no canal público com mais uma emissão do programa Joker, apresentado por Vasco Palmeirim. Segue-se um novo episódio do programa de comédia 'Patrulha da Noite - Especial Ano Novo' e a noite termina com 'Viva 2021' - onde a emissão da RTP entra em countdown para o final do ano.

Leia Também: As mais lidas: Para os famosos foi ano de mudança, de adeus e de polémica