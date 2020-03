Depois de ter vivido toda a sua infância sem a presença do pai, que abandonou a mãe quando ainda era bebé, Rochelle Hume decidiu procurar o progenitor aos 17 anos. Na altura, a artista conseguiu localizá-lo e foi convidada a encontrar-se com ele.

Rochelle - que é mãe de Alaia-Mai, de seis anos, e Valentina, de dois, fruto do casamento com Marvin Humes - estava convencida que o progenitor tinha tido um motivo muito forte para ter estado ausente. No entanto, quando percebeu que não havia nenhuma razão de força maior, decidiu nunca mais ver o pai.

"Tinha uma mente aberta, a minha mãe era muito meiga e não falava mal do meu pai. Quando cheguei lá, percebi que ele tinha mais duas filhas e um filho que estava a criar. A minha mãe disse-me: 'Sabes, alguns pais simplesmente não são muito bons com as filhas", começou por lembrar.

"Antes desse encontro, eu pensava que ele ia dizer-me que havia um motivo que o impediu de não estar presente. Então sim, foi um choque. Foi a constatação de que havia esse homem que estava a brincar aos pais com outras crianças, o mesmo pai que não me criou. Não consegui entender e ainda não entendo", partilhou.

Em conversa com a revista Red, Rochelle disse ainda que nos últimos dois anos tem falado com os seus meio-irmãos, depois de um amigo, Kem Cetinay, a ter colocado em contacto com com uma das meias-irmãs porque tinha estudado com ela. Apesar de agora estar de bem com eles, ao início ainda hesitou criar esta relação. "Não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Estava aterrorizada", admitiu.