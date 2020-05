Carolina Patrocínio foi mãe pela quarta vez no dia 20 de abril de 2020. Agora, um mês depois do parto, a apresentadora mostra nas suas redes sociais o resultado do seu incrível pós-parto vivido durante a pandemia de Covid-19.

"Pós-parto numa pandemia. Check", escreveu Patrocínio na legenda de um conjunto de imagens onde o vestido curto que escolheu usar realça a sua elegância e excelente forma física.

Uma forma física que impressionou logo no dia em que a apresentadora deixou a maternidade e que agora, um mês, depois volta a deixar as seguidoras rendidas.

"Arrasou", "incrível, "linda", "que mulher" ou "uau", foram algumas das reações mais notadas nos comentários à publicação.

Veja as fotos na publicação abaixo:

Leia Também: Carolina Patrocínio antecipa Dia da Criança com surpresa para as filhas