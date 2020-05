Desafiada pela Funtoche, Carolina Patrocínio decidiu antecipar o Dia Mundial da Criança com uma surpresa para as filhas: Diana, Frederica e Carolina.

"Grande surpresa que tivemos esta manhã quando tocaram à nossa porta. Balões, kit de pinturas faciais e ateliers", contou a apresentadora da SIC ao partilhar com os seus seguidores as imagens do momento em que as meninas foram surpreendidas.

Espreite o vídeo na galeria para ver como ficaram felizes as filhas da apresentadora.

Recorde-se que Carolina Patrocínio e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais de um menino - Eduardo.

