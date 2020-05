Carolina Patrocínio continua a presentear os fãs com novas imagens do filho mais novo, o pequeno Eduardo, que nasceu no passado mês de abril.

Ainda esta terça-feira, a mãe 'babada' publicou um vídeo ternurento do menino, imagens que não passaram despercebidas e que pode ver na galeria.

Recorde-se que a apresentadora da SIC e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais das pequenas Diana, Frederica e Carolina.

