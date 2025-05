Carolina Patrocínio embarcou numa aventura em família.

A apresentadora da SIC foi até Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, com os quatro filhos: Diana, Frederica, Carolina e Eduardo e o marido, Gonçalo Uva.

A influencer já partilhou as primeiras imagens das férias onde podemos ver que estão hospedados num grande hotel e onde não faltam brincadeiras nas piscinas do alojamento, no parque aquático do mesmo e até na praia.

