Frederica, filha de Carolina Patrocínio, completou nove anos no domingo, 16 de fevereiro. E apesar da festa de aniversário ter sido planeada ao pormenor, com o tema do filme 'Vaiana 2', também houve um pequeno incidente que a apresentadora revelou esta segunda-feira.

Depois de partilhar várias imagens do dia especial da filha nas histórias de Instagram, Carolina Patrocínio publicou um carrossel de fotografias e vídeos, no qual se vê uma das meninas convidadas a entrar numa ambulância.

"Um mega SPA com massagens, beauty bar, jacuzzi, manicure, workshops, sleep over... e um descontrolo de festa com direito a ambulância à porta por dentes e cabeças partidas", escreveu na legenda.

Ora veja.

