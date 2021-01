Arnold Schwarzenegger está entre as caras conhecidas que já receberam a vacina contra a Covid-19, nos Estados Unidos, como contou aos fãs, esta quarta-feira.

No Twitter e no Instagram, o ator, de 79 anos, partilhou um vídeo gravado no preciso momento em que recebeu o medicamento contra o novo coronavírus. Vacina dada pela janela do carro, no Dodger Stadium, em Los Angeles.

De referir que o estacionamento do estádio foi convertido num centro de distribuição da vacina.

"Hoje foi um bom dia. Nunca estive tão feliz numa fila de espera", começou por escrever na legenda das imagens, incentivando de seguida os seguidores, especialmente os que também pertencem ao grupo prioritário, a inscreverem-se para receber o medicamento.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Arnold Schwarzenegger confunde genro com Chris Evans