Arnold Schwarzenegger confundiu o nome do genro, Chris Pratt, com o do também ator Chris Evans. Um momento que aconteceu quando o marido de Katherine Schwarzenegger participou num direto na sua página de Instagram para um evento de caridade da instituição 'Greater Good'.

"O nosso próximo convidado é o Mr. Universo. [...] Ele é o meu sogro, o avô na minha filha", começou por dizer Pratt ao chamar Arnold, de 73 anos, para o direto.

Logo ao início, assim que entrou em direto, o ator disse: "Olá, Chris… Evans. Não é Chris Evans, desculpa. Estraguei tudo logo no começo. Chris Pratt”.

"Desculpa-me por isto. Eu deveria saber o teu nome. És o meu genro favorito", acrescentou de seguida.

Por sua vez, perante o sucedido, Pratt, de 41 anos, disse, na brincadeira: “Sou o seu único genro, é melhor ser o seu favorito".

Recorde-se que Chris Pratt casou-se com Katherine em 2019, e ambos deram as boas-vindas à pequena Lyla Maria no verão do ano passado. O ator também é pai de Jack, de oito anos, do casamento anterior com Anna Faris.

