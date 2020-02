Foi através da sua página do Instagram que Ashley Graham partilhou com o mundo as primeiras imagens do seu bebé, que nasceu no passado dia 18 de janeiro.

Na rede social, Ashley destacou duas fotografias da criança, mas sem mostrar o rosto da mesma.

"Às 18h do dia 18 de janeiro de 2020 recebemos no nosso mundo 3,300 kg de amor. Conhecer o nosso filho encheu-nos o coração e mal podemos esperar para apresentá-lo no Pretty Big Deal [o seu podcast] amanhã", escreveu na legenda das imagens.

Recorde-se que o bebé, cujo o nome ainda não foi divulgado, é fruto do casamento da modelo com Justin Ervin.

