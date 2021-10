Depois de ter sido internado com pneumonia, Ray J recebeu alta de um hospital de Miami.

O artista, de 40 anos, recebeu autorização dos médicos para ir para casa no fim de semana, e já não está a precisar de oxigénio.

Como relata o TMZ, Ray J foi internado no início deste mês com uma pneumonia e inicialmente os médicos fizeram-lhe o teste à Covid-19. No entanto, como deu negativo, foi retirado da ala Covid.

Fontes contaram ainda que o artista acha que a sua agenda lotada e as constantes viagens possam ter sido a causa para ficar doente, e percebeu que precisa de cuidar mais da sua saúde.

A determinada altura durante a luta contra a pneumonia, disseram que Ray J pensava que ia morrer. Agora está grato por ter sobrevivido.

