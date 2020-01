Kylie Jenner doou um milhão de dólares à Austrália para ajudar no combate aos incêndios. A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' decidiu dar a quantia para ajudar todos os que perderam as casas e empresas por causa do incêndio que atingiu New South Wales e Victoria, como adianta o E! News.

Um gesto que chega depois da celebridade ter sido muito criticada por ter surgido nas redes sociais com uns chinelos da marca de luxo Louis Vuitton - no valor de €1,100.00 euros. Uma imagem que foi partilhada apenas algumas horas depois de ter lamentado tudo o que estava a acontecer na Austrália, tendo-se mostrado de coração partido com as notícias de que "mais de meio milhão de animais foram mortos" por causa dos incêndios.

De referir que Kylie não foi o único membro do clã Kardashian a ser criticado, Kim - que também doou dinheiro para ajudar o país - foi acusada de não ajudar a Austrália.

Recorde-se que já foram várias as caras conhecidas que doaram dinheiro para ajudar as vítimas dos incêndios, entre as quais Elton John, Chris Hemsworth e o casal Nicole Kidman e Keith Urban.

Leia Também: Kyle Jenner acusada de ser hipócrita após pedir ajuda para a Austrália