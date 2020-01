Kim Kardashian não ficou indiferente a uma crítica feita por um internauta relativamente à sua família, relacionada com os incêndios que continuam a devastar a Austrália. Em causa está o facto das irmãs do clã terem divulgado uma série de links que permitiam a realização de donativos.

"Nada me deixa mais irritado do que ver as irmãs Kardashian/Jenner falarem sobre mudanças climáticas e incêndios sem doar um cêntimo", afirmou, referindo-se a Kim, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner e Kendall Jenner.

Kim decidiu sair em defesa das irmãs: "Nada deixa-me mais irritada do que ver as pessoas que pensam que sabem o que nós doamos e que acham que temos de mostrar tudo".

O referido utilizador acabou por apagar o comentário.

