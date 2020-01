Já foram muitas as caras conhecidas que se mostraram solidárias com os incêndio na Austrália, entre elas Chris Hemsworth, que revelou agora que vai doar um milhão de dólares, 900 mil euros, para ajudar os bombeiros e moradores afetados.

O ator, de 36 anos, partilhou um vídeo na sua conta do Instagram, esta terça-feira, onde destaca o seu gesto e da restante família.

"Precisamos do seu apoio e doações. Vou doar um milhão de dólares e espero que todos vocês possam contribuir de qualquer forma", disse o artista.

"Todos os dólares contam. Esse dinheiro vai diretamente para os bombeiros, e as pessoas que estão na linha da frente, que estão a sofrer, as comunidades que foram atingidas e que precisam desesperadamente do nosso apoio", acrescentou.

Chris não deixou também de agradecer a todos os que já ajudaram o país.

Na legenda da publicação, o ator explicou ainda que já adicionou alguns link na bio da sua conta do Instaram para quem quiser apoiar "os bombeiros, organizações e instituições de caridade que estão a trabalhar para dar apoio e ajudar neste período devastador e desafiador".

Leia Também: Joaquin Phoenix, Patricia Arquette e Michelle Williams fazem alertas