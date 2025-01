O artista vai fazer uma doação do dinheiro que receber com o lançamento, assim como com merchandise.

Travis Scott pretende ajudar as vítimas dos incêndios que assolam o sul da Califórnia. Para isso, o cantor vai doar os lucros do seu novo tema e merchandise associado, revela o TMZ. A música '4x4' foi lançada no jogo para a College Football Playoff National Championship na segunda-feira e, de acordo com a mesma publicação, o artista e a Team Cactus lançaram novos produtos no seu site. Tratam-se de duas peças de merchandise de tributo aos bombeiros que combatem os incêndios em LA. Leia Também: Incêndios: As celebridades que ficaram sem casa e as que estão a ajudar