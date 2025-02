Travis Scott viveu um momento inesperado depois dos Los Angeles Lakers terem vencido os Clippers, na noite de terça-feira.

O rapper esteve a assistir ao jogo de basquetebol e quando estava a sair foi confundido com uma outra pessoa, tendo sido 'abordado' por um segurança.

Nas imagens gravadas desse momento podemos ver Travis Scott a sair com alguma rapidez quando um segurança lhe agarra (com força) por trás no casaco. Rapidamente, o rapper conseguiu soltar-se e continuou em direção à saída.

