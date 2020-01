Elton John vai doar um milhão de dólares, 900 mil euros, para ajudar as vítimas dos incêndios na Austrália.

O artista ficou de coração partido com os efeitos catastróficos que os incêndios do país provocaram nas comunidades, casas, empresas e animais.

De acordo com o Mirror, o cantor, de 72 anos, anunciou o gesto no palco da Sydney Super Dome, Arena no Parque Olímpico de Sydney, Austrália.

"Devemos admirar o trabalho que os bombeiros estão a fazer. Há pessoas que perderam a vida a tentar salvar as suas casas, há pessoas que perderam a vida e as suas casas. A situação dos animais e a perda do seu habitat. [....] Hoje à noite prometo doar um milhão de dólares. Ver o que está a acontecer aqui parte-me o coração", disse.

Mas Elton não foi a única celebridade a ajudar o país, Chris Hemsworth também doou um milhão de dólares, assim como Nicole Kidman e Keith Urban que doaram 450 mil euros.

