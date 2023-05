Após ter confirmado o fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb resolveu dar provas de que a relação terminou sem qualquer mal-estar e que o carinho entre as famílias de ambos se mantém.

No dia em que a filha do ator, Sofia, completou 11 anos de vida, a surfista e modelo assinalou a data publicamente.

Mariana partilhou nas redes sociais uma fotografia na qual surge ao lado da pequena Sofia, filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera.

"Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário", pode ler-se na legenda da imagem.

O fim do casamento entre Mariana Goldfarb e Cauã Reymond, recorde-se, foi anunciado a 19 de abril.

Leia Também: Cauã Reymond e Mariana Goldfarb reconciliam-se? Vídeo levanta suspeita