Gustavo Santos terminou a relação com Sofia Lima, com quem tem dois filhos em comum: Salvador, de quatro anos, e Xavier, de um. O antigo apresentador de 'Querido Mudei a Casa' confirmou o fim do namoro de forma indireta ao apresentar nas suas redes sociais o novo amor.

Na página o_homem_da_terra, Gustavo tem vindo a partilhar diversas fotografias ao lado de Fernanda Zimmermann.

"Primeiro raio de Sol depois do apagão. Voltou, sem avisar o meu coração. E, de arrepio em arrepio, fomos constelação. Pontos de luz, nas margens da perfeição", pode ler-se numa das muitas fotografias do casal.

Gustavo e Fernanda Zimmermann conhecem-se há 12 anos, sendo que apenas agora deixaram a amizade dar lugar ao amor.

"Tão apaixonada por ti", declara Fernanda, sem esconder os seus sentimentos pelo apresentador.

Leia Também: "Miúdas mais giras do Instagram" brilham com peças de Cristina Ferreira