Depois das especulações que alegam que Kim Kardashian e Kanye West têm discutido mais que o habitual durante a quarentena, e que estão a viver em zonas diferentes da casa, a celebridade partilhou algumas fotografias em que aparece apenas junto dos filhos.

Nas imagens, que foram publicadas na página de Instagram de Kim, a figura pública surge com um sorriso no rosto na companhia dos pequenos North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de um, fruto do casamento com rapper.

Veja as imagens na publicação abaixo:

