A quarentena trouxe a Kim Kardashian e a Kanye West uma série de problemas conjugais. Parece que o facto de estarem o tempo todo em casa suscitou conflitos sobre a divisão de tarefas e tempo dedicado aos quatro filhos.

As últimas notícias dão conta que a empresária e o rapper têm discutido mais que o habitual e neste momento estão a viver em zonas diferentes da casa. Agora, sabe-se que Kim pretende afastar-se do marido enquanto esta medida de restrição for recomendada.

"A Kim sente que precisa de espaço em relação ao Kanye. Está a tentar ser uma boa mãe, focada na faculdade de Direito e nos compromissos profissionais. Está a ser difícil sem a ajuda do Kanye", contou uma fonte à revista Us Weekly.

Leia Também: Kim Kardashian e Kanye West têm vivido "em lados opostos" da sua casa