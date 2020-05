Kim Kardashian e o marido, Kanye West, "têm vivido em lados opostos da sua casa" num esforço para tornar a sua relação civilizada em plena pandemia do novo coronavírus, adiantou uma fonte ao The Sun. O casal, que tem quatro filhos em comum, tem passado por uma fase menos boa na sequência do isolamento.

"A Kim e o Kanye têm discutido muito durante esta pandemia. A Kim está a dar em maluca, é muita coisa para lidar. Também é muito tempo sozinha com os filhos", adianta o informante.

"Ela está frustrada com o Kanye e pensa que ele não leva a sério as responsabilidades familiares. Têm estado em lados opostos da casa para manterem as coisas civilizadas", completou.

Recorde-se que Kim e Kanye são pais de North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de 11 meses.

