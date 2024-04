Cláudio Ramos deixou-se emocionar pela história de vida de Leokádia Pombo, a concorrente que foi expulsa da gala de ontem, dia 14 de abril, do 'Big Brother'.

O apresentador, depois de perceber que Leokádia precisava de uma máquina de costura para produzir roupas e pôr em prática o que diz ser o seu talento, presenteou a participante moçambicana com essa ferramenta.

Já durante a tarde, nas redes sociais, Cláudio voltou a mostrar-se emocionado com a história de Leokádia e começou por escrever: "A Leokádia foi expulsa do 'BB' ontem, saiu triste, mesmo que não o diga. Depositou nesta aventura tanto do que quer e merece para a sua vida, saiu do programa 21 dias depois de entrar. À espera dela, cá fora muitas coisas para resolver, para arrumar, para realizar. A Leokádia quer que o filho venha para os seus braços, está disposta a trabalhar dia e noite para que a sua família, que está em Moçambique, não continue a passar dificuldades, tem o sonho de ser criadora de moda".

"Quando a escutamos falar com a alegria estampada na cara, parece que a vida lhe foi sempre generosa. Não foi. Quase nunca foi, mas escolheu o sorriso como caminho. Meu Deus, o que esta mulher já passou na vida... e ainda assim sorri. É sempre mais feliz quem sorri", escreveu depois o comunicador.

Em jeito de conclusão, Cláudio fez notar: "Hoje a Leokádia saiu do programa mais perto dos sonhos que sonha e eu penso que é impossível não lhes criar afecto. A todos eles, cada um à sua maneira. Faço questão disso, são património emocional que levo para a vida. Todos". Ora veja:

