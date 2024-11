Ellen DeGeneres e a mulher, a atriz australiana Portia de Rossi, mudaram-se dos EUA para o Reino Unido. Segundo o site TMZ, a gota de água para esta decisão foi a eleição de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas.

De acordo com a mesma publicação, as duas estão a viver em Cotswolds, uma região no sudoeste de Inglaterra, onde mora o rei Carlos III.

Depois da mudança de casa, DeGeneres mudou de visual. Num vídeo publicado no Instagram no dia 14 de novembro, a apresentadora aparece morena, num pub, ao lado da mulher.

No vídeo é possível ver que a banda irlandesa The Corrs atuava e que Natalie Imbruglia e James Blunt também se encontravam a assistir.

Leia Também: De saída! Ellen DeGeneres e mulher abandonam os EUA