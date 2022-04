Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez partilharam um comunicado no Instagram, esta segunda-feira, 18 de abril, onde informaram que perderam um dos filhos gémeos.

A companheira do futebolista estava grávida pela segunda vez, de uma menino e de um menino, e o rapaz acabou por morrer.

Devastados, CR7 e Georgina pediram "privacidade neste momento tão difícil". "Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. [...] Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", pode ler-se na mesma nota.

Assim que fizeram a publicação nas redes sociais, rapidamente foram 'inundados' com uma enorme 'onda' de carinho.

Na caixa de comentários das publicações foram várias as manifestações dos fãs, amigos e da família, que se mostraram tristes com a notícia e deixaram uma mensagem de força e apoio ao casal.

"Meu amigo, envio-lhe as minhas orações e os meus sentimentos neste momento tão difícil. Que Deus conforte os seus corações e ilumine cada passo do caminho", comentou Pelé. "Notícia de partir o coração. As mais profundas condolências para ti e toda a tua família", escreveu Piers Morgan. "Os meus sentimentos companheiro. Força", disse Michel Teló, enquanto outras caras conhecias, como Rita Pereira ou Sara Carbonero, e familiares apenas comentaram com emojis.

Os colegas e adversários também mostraram publicamente o apoio a CR7 após a morte do bebé, assim como alguns clubes, entre eles o Sporting.

Por sua vez, Dolores Aveiro manifestou-se nas redes sociais ao partilhar o comunicado do filho e da companheira. Elma Aveiro também fez o mesmo. Já Katia Aveiro deixou uma mensagem ao casal, onde destacou: "O meu coração está todo aí desse lado".

Uma notícia que marcou o início da semana e, como seria de esperar, foi relatada além fronteiras.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são também pais da pequena Alana Martina, de quatro anos. O CR7 tem ainda os gémeos Eva e Mateo, de quatro anos, e Cristianinho, de 11, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Entretanto, esta terça-feira, foi confirmada a ausência do craque português no jogo do Manchester United contra o Liverpool, esta noite.