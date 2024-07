"Bom dia em casinha". Estas foram as palavras que Georgina Rodríguez escreveu num primeiro vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram esta terça-feira, dia 23 de julho.

A companheira de Cristiano Ronaldo gravou o futebolista a treinar no seu grande jardim e mostrou os pequenos Mateo e Bella a brincar. Num outro vídeo, que pode também ver na galeria, aparecem apenas as crianças.

Apesar de não ter dado mais informações, as imagens podem ter sido gravadas na casa do casal em Cascais, uma vez que CR7 jantou com toda a família em Portugal esta segunda-feira.

De recordar a pequena Bella, de dois anos, é a filha mais nova de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. Ambos são também pais de Alana, de seis. Os gémeos Eva e Mateo, de sete anos, e Cristianinho, de 14, nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem ainda em comum o falecido filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

Leia Também: Cristiano Ronaldo e Georgina em Portugal com toda a família