Depois de ter desfrutado de uns dias de descanso num destino paradisíaco com a companheira Georgina Rodríguez e os filhos, Cristiano Ronaldo viajou para Portugal.

O craque encontrou-se com a mãe e as irmãs, e todos jantaram em Cascais - como Katia revelou numa das publicações que fez no Instagram.

"O meu vizinho do lado chamou-me para jantar. Depois pediu para tirar uma foto comigo, até selfie quis tirar. Eu até entendo no lugar dele eu iria querer também. Não é todos os dias que aceito jantar com vizinhos. Foi um serão muito bom, trocamos ideias e falamos de futuro. Só não vou contar o que é porque não sou de intrigas", disse Katia numa outra publicação, na brincadeira, falando do jantar com o irmão.

"Mas as fotos ele pediu para publicar e identificá-lo. O rapaz precisa de seguidores. Que custa também ajudar?! Não é? A página dele é Cristiano. Podem seguir à vontade ele até é um gajo fixe", escreveu ainda.

Por sua vez, Dolores também publicou uma fotografia com o filho e disse: "Meu menino".

Elma Aveiro não foi exceção e partilhou com os seguidores uma fotografia com o irmão. "Meu grande amor, família, união, superação, vida gratidão", pode ler-se na legenda. Veja todas as imagens na galeria.