Dias depois de terem dado a conhecer a última música de António Lemos (Tony ou Tó, como era carinhosamente conhecido), a banda Santamaria partilhou um novo comunicado no Instagram, esta quarta-feira.

"Gostaríamos de informar a todos os nossos admiradores em nome da banda e da família que a missa de um mês de falecimento do Tó, se irá realizar na Igreja das Antas esta sexta-feira, dia 13 de novembro, às 19:15", anunciaram na referida nota, terminando a mesma com um agradecimento pelo apoio recebido nesta fase difícil. "Obrigado a todos pelo vosso carinho", concluíram.

De destacar que na semana passada foi lançada no YouTube a música 'Amar Querer Acreditar', o último tema de Tony Lemos.

"Meus queridos, a surpresa está revelada e já a podem ver no YouTube! Como vos tinha explicado no meu último vídeo, é uma honra para nós como membros dos Santamaria poder partilhar convosco um dos últimos temas do meu irmão, no qual trabalhamos durante este verão e, sendo hoje um momento ainda mais especial porque partilho pela primeira vez uma canção com a voz da minha filha. Queremos que fiquem com a certeza que estaremos sempre aqui para todos vós. O sonho comandará SEMPRE a vida", escreveu na altura, na mesma rede social, a vocalista da banda e irmã de Tony Lemos, Filipa.

No YouTube, o videoclipe deste novo tema começa com as palavras: "Em memória de Tó Lemos. 1973 - 2020". Veja abaixo:

