O filho mais velho de Rod Stewart é agora um homem casado, de acordo com a revista People.

Sean Stewart, de 42 anos, pediu a namorada Jody Weintraub, também de 42 anos, em casamento no Dia dos Namorados durante uma viagem a Las Vegas, na semana passada. E logo depois casaram-se.

"O Sean fez a pergunta enquanto eles estavam a jantar. Eles casaram-se logo após conseguirem a licença de casamento às 22h [hora local] na Little Church of the West", contou uma fonte próxima do casal em exclusivo à People.

Sean Stewart conhece a agora mulher - filha do falecido produtor de 'Ocean's Eleven', Jerry Weintraub - desde o colégio e "ambos são pessoas muito ligadas à família".

Jody Weintraub é mãe de um menino de cinco anos, Doc, que se dá muito bem com Sean. "Eles vão à praia, [o Sean] lê livros para ele, leva-o à aula de karaté, jogam Magna-Tiles", partilhou a fonte. Sobre a relação de Jody com o ex-marido, destacou: "Não há dramas".

Esta novidade chega semanas depois de a filha de Rod Stewart ter ficado noiva. Leia Também: Aos 35 anos, filha de Rod Stewart anuncia que está noiva