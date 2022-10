José Carlos Malato sofreu num curto espaço de tempo duas enormes perdas, a morte dos seus dois cães. Ainda de coração partido, o comunicador resolveu deixar que o amor volte a entrar em sua casa e adotar novos animais de estimação.

Ao gato Tufão que a irmã levou para sua casa para fazer-lhe companhia neste momento de dor, juntou-se a cadelinha bebé Marilu e agora um irmãozinho: o Cajó.

"Hoje é um dia muito importante. Ando a remoer na ideia da Marilu ficar sozinha em casa (com o Tufão, claro) mas, mesmo assim, sentir-se sozinha como aconteceu com o Pipo. E ficar triste e lamber as patas, e… poder ter problemas maiores", estas eram as preocupações do comunicador, até que lhe chegou "a solução caída do céu". A matriarca da família Locah, de onde vem a sua Marilu, decidiu não separar dois irmãos que têm uma relação especial: "Cajó e Marilu".

"Uma história linda, que será contada em breve. Do deserto que foi a minha vida, nestes últimos três meses, nascem três criaturas: o gato Tufão, a estrepitosa Marilu e o enigmático Cajó", enalteceu Malato, que não tem ainda os dois cães em casa pelo facto de estes terem nascido muito recentemente.

"Em breve, a casa vai voltar a estar cheia. Sempre a celebrar o pioneirismo e realeza da Jolie; o amor descontrolado e desmesurado do Pipo. É preciso coragem para começar do zero. Com a dor e a saudade em cada canto da casa. Não há alternativa para o amor. Como acontece com todas as famílias do mundo", completou, juntando às suas palavras um amoroso vídeo dos cãezinhos que adotou.

Relembre também o gato Tufão:

