Depois de ter partilhado um vídeo na sua página de Instagram onde explica que viu-se obrigado a cancelar o concerto em Boticas, Vila Real, Fernando Daniel recebeu várias críticas.

Assim sendo, voltou a recorrer à mesma rede social para deixar claro os motivos da decisão.

"Já atuei em bares, na rua, rodeado de fardos de palha, encostado a uma máquina de gelados. Sempre com gosto e admiração pela música. Não nasci num berço de ouro nem com o rabo virado para a lua. Não venho de uma família rica, sei que o pouco pode ser muito, basta ser feliz com o que se tem. Portanto, jamais pedirei aquilo que não mereço", começou por escrever.

"O palco no seu centro, é composto por uma estrutura. As TRUSS que compões essa estrutura que serve para segurar ledwall, luz, robótica, adereços etc. As TRUSS que lá estavam não eram indicadas para o material necessário. Estavam a segurar quase o dobro do que é permitido, portanto, estavam em sobrepeso e a forçar em demasia os pontos de sustentação da mesma. Quebrando os pontos de sustentação passa a não haver sustentação, não havendo sustentação as TRUSS caem", detalhou.

Ainda a falar das falhas, destacou que "caindo uma ou duas TRUSS, ou até mesmo uma só máquina nela suspensa, estamos a falar de um peso brutal a cair em cima de pessoas". "Pode efetivamente acabar com a vida de alguém. Jamais poderia pôr em risco a minha vida, a vida da minha equipa e, consequentemente, a vossa também", frisou.

Ainda a responder aos comentários que recebeu, explicou que não se apercebeu da falta de segurança só às 21h30. "Quando cheguei às 16h para fazer soundcheck, foi-me informado que o palco ainda estaria a ser preparado e por isso é que a minha equipa ainda não teria montado nada. Estranhei e questionei porque é que o horário não estava a ser cumprido. Ao que me foi explicado pela minha equipa que estariam a tentar resolver a sustentação das TRUSS que claramente estavam em sobrepeso", relatou.

Ao ver mensagens de que já tinham atuado no local outros artistas e que "nunca deu problemas", Fernando Daniel disse: "O facto de já lá terem atuado outros colegas meus não significa que a estrutura para o concerto seja a mesma".

"Durante a tarde tentou-se encontrar uma solução que tornasse o palco seguro. Não foi encontrada. A minha equipa pediu a intervenção da proteção civil de alguém com capacidades técnicas para analisar a situação do palco que nos desse garantias de que era seguro estar debaixo das TRUSS sem se correr perigo de vida. Não foi possível ter alguém qualificado que desse essa garantia", acrescentou.

"Decidimos não vacilar e não pôr em risco a vida de todos os que lá estavam em palco e junto a ele", frisou. "E foi por termos tentado encontrar uma solução até à última que só conseguimos ter a certeza de que não era possível avançar com o concerto em segurança até perto da hora do espetáculo, que estava previsto para as 23h30", continuou.

Noutra mensagem que recebeu, podia ler-se: "No recinto ninguém avisou ninguém, não tiveram respeito, foi uma palhaça".

"Têm toda a razão. Não foram os únicos a ficar revoltados. Eu também fiquei. Após o meu comunicado, soube que no recinto ninguém alertou o público de nada. Algo que é competência da organização. Ainda assim, peço desculpa a todos os que sentiram, e bem, ignorados e desrespeitados por esta falta de informação", respondeu.

Antes de terminar, Fernando Daniel mostrou ainda as palavras que deixou ao presidente da câmara e uma imagem para "exemplificar o que poderia ter acontecido durante o concerto".

