Fernando Daniel partilhou um vídeo nas stories da sua conta de Instagram a informar os fãs que não iria poder dar o concerto que tinha marcado para hoje à noite em Boticas, no distrito de Vila Real.

Em causa, conforme o artista aponta, esteve a falta de condições da estrutura montada para o espetáculo.

"Este é o tipo de notícia que não gosto de dar, porque gosto muito de ser cantor, de ser artista, de estar em palco a atuar, mas, infelizmente, esta noite isso não vai acontecer", começa por dizer.

"Lamento imenso, é uma situação que é completamente alheia à minha responsabilidade e à da minha equipa. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir executar o concerto, mas não é possível, o palco não tem as condições de segurança necessárias", explica.

"Espero que compreendam dentro da medida do possível e espero voltar com as condições que eu mereço e que vocês merecem", completa.

