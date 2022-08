Menos de 24 horas depois de ter conquistado a vitória no programa 'The Voice Kids' como mentor de Maria Gil, Fernando Daniel mostrou-se num momento amoroso com a filha bebé.

Matilde, que faz 8 meses no próximo dia 14, surge no vídeo publicado pelo artista a 'cantar' em frente a um microfone.

"Ainda não fala e já quer cantar. Não dá para resistir a isto", escreveu Fernando Daniel.

Veja o vídeo na galeria.

