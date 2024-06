Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi 'deram o nó' numa cerimónia privada - e muito íntima -, mas apesar dos fãs saberem pouco sobre este dia especial, já conseguiram ver a aliança que a atriz passou agora a ter no dedo.

Ao partilhar um vídeo no Instagram no qual se mostrou a maquilhar, a artista, de 22 anos, evidenciou o novo anel. A escolha é tudo menos discreta e o facto de ser muito brilhante fez com que não passasse despercebido a ninguém.

Vale recordar que a estrela de 'Stranger Things' casou-se há poucos dias com o filho de Jon Bon Jovi. O modelo norte-americano tem 22 anos.

Veja abaixo o vídeo e confira a aliança de Millie Bobby Brown.

