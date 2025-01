A atriz publicou no Instagram um vídeo com vários momentos do ano que se passou, destacando-se o casamento.

No último dia do ano, Millie Bobby Brown recordou vários momentos de 2024, destacando o casamento. A estrela de 'Stranger Things', de 20 anos, deu o nó com Jake Bongiovi (filho de Jon Bon Jovi), de 22 anos, e mostrou um curto vídeo gravado no dia em que trocaram alianças. "O ano da Sra. Bongiovi", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo.