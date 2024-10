A atriz e o filho do cantor Jon Bon Jovi casaram no início do ano. Agora, optaram por uma segunda cerimónia, em Itália.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi fizeram uma segunda cerimónia de casamento, e partilharam o momento nas suas redes sociais, na quarta-feira, 2 de outubro. O casal casou-se oficialmente em maio deste ano, numa cerimónia discreta nos Estados Unidos, optando agora por uma festa maior, e em Itália. A estrela de 'Stranger Things' usou quatro vestidos de noiva dos estilistas Galia Lahav, Valentino, Oscar de la Renta, e Vivienne Westwood. Millie, de 20 anos, e Jake, de 22, ficaram noivos em 2023, após dois anos de namoro.