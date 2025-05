Millie Bobby Brown não esconde o amor que a une a Jake Bongiovi e, como seria de esperar, não deixou passar em branco o aniversário do marido.

O filho de Jon Bon Jovi completou 23 anos na quarta-feira, dia 7 de maio, e recebeu uma carinhosa publicação na página de Instagram da atriz de 'Stranger Things'.

Ao destacar alguns momentos vividos a dois, Millie Bobby Brown escreveu: "Feliz aniversário, maridão. Não há ninguém como tu."

Entre as imagens destaca-se um look que a atriz estava a usar: um vestido de lantejoulas decotado e com as iniciais do marido "JB". O casal, recorde-se, deu o nó no ano passado.

Veja na galerias as fotografias que Millie juntou à publicação.