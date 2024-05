Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi foram vistos pela primeira vez após terem-se casado em segredo no fim de semana passado.

A notícia é avançada pela revista People, que refere que a protagonista de Stranger Things, de 20 anos, e o modelo, de 22 anos - filho de Jon Bon Jovi -, mostravam-se muito felizes e sorridentes enquanto faziam compras nos Hamptons esta sexta-feira, dia 24 de maio, tal como se pode ver pelas fotos divulgadas pela publicação.

Os noivos exibiam visuais 'casual', vestindo t-shirts e calças de ganga e usando óculos escuros.

De acordo com o The Sun, o casamento foi íntimo e discreto, com a presença dos pais de Bongiovi, Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi, assim como com a presença dos pais de Millie.

