Parece que o 'guarda-costas' mais popular de Hollywood não conseguiu salvar o seu próprio casamento. Christine Baumgartner, mulher de Kevin Costner, pediu o divórcio após 18 anos de casamento, de acordo com o Page Six.

A designer alegou "diferenças irreconciliáveis" como o motivo da decisão, pedindo ainda a guarda dos três filhos do casal: Cayden, de 15 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 12.

Um porta-voz do ator já reagiu à informação através de comunicado: "É com grande tristeza que ocorreram circunstâncias fora do seu controlo que resultaram na participação do Sr. Costner numa ação de dissolução do seu casamento. Pedimos que a privacidade dele, de Christine e dos seus filhos seja respeitada enquanto eles atravessam este momento difícil".

O Page Six acrescenta que também Kevin Costner pediu ao tribunal a guarda dos três filhos.

