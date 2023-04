A mulher de Drake Bell, Janet Von Schmeling, deu início ao processo para pedir o divórcio após quatro anos de casamento, segundo o TMZ, que teve acesso aos documentos legais.

Janet Von Schmeling diz, nos referidos documentos, que estão separados desde setembro e no motivo da separação explica que são as "diferenças irreconciliáveis".

Ambos são pais de um menino, Wyatt Bell, de um ano, e Janet está a pedir para ficar com a custódia da criança. Nesse sentido, Drake teria direito a fazer visitas.

Além disso, sabe-se também que a ex-mulher da estrela de 'Drake & Josh' não está a pedir nenhuma pensão de alimentos.

O pedido de divórcio chega cerca de uma semana após as notícias do desaparecimento de Drake Bell, que foi depois encontrado com vida.

