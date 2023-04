"Esqueci-me do telefone no carro", brincou o ator no Twitter. Tinha sido emitido um alerta para o seu alegado desaparecimento, com as autoridades a avisar que o ator estaria "em perigo".

Drake Bell esteve desaparecido no dia de quinta-feira, 13 de abril, tendo sido dado como desaparecido por familiares e amigos. As autoridades chegaram mesmo a emitir um alerta a pedir informações sobre o ator, que teria sido visto pela última vez numa praia. "É considerado desaparecido e em perigo", lia-se na publicação da polícia de Daytona Beach. Horas depois do desaparecimento, a mesma força , indicando que Drake teria sido encontrado e estaria "em segurança". Quebrando o silêncio perante o ocorrido, Drake Bell recorreu à rede social Twitter para partilhar uma reação em jeito de brincadeira. "Deixas o telefone no carro, não atendes durante a noite e é isto?", declarou, recebendo inúmeras mensagens de fãs e amigos que respiraram de alívio após o seu aparecimento. Recorde-se que Drake Bell, que participou em produções da Nickelodeon como 'The Amanda Show' ou 'Drake & Josh', no início dos anos 2000, declarou-se culpado, em 2021, de enviar mensagens sexualmente explícitas a uma adolescente de 15 anos. Foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa e 200 horas de serviço comunitário.