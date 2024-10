O ano não tem sido fácil para a princesa Tatiana. Em abril, esta anunciou a separação do príncipe Nikolaos da Grécia e, apenas um mês depois, o filho da madrasta Attilio Brillembourg, que considerava como irmão, foi dado como desaparecido (não tendo sido encontrado até hoje).

Em declarações à BHMagazino, Tatiana confessou que o ano tem sido marcado por "momentos de incerteza e dor".

"Acho que é na adversidade que encontramos a nossa maior força", realçou.

"As mudanças de vida lembram-me do quão importante é perseverar, ter esperança e fé no poder do espírito humano", continuou.

"Tive o apoio da minha família, dos meus amigos, dos que trabalham comigo e daí retirei imensa força. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi uma avalanche de mudanças à frente de toda a gente", reconhece, dando conta que percebeu a importância de se "permitir a chorar" e de lidar com as próprias emoções.

Recorde-se que Tatiana e Nikolaos confirmaram o divórcio através de um comunicado emitido a 19 de abril. A relação dos dois durou 14 anos.

