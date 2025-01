Já sabe quem está na fotografia? Foi o ator Kevin Costner quem celebrou 70 anos no sábado, dia 18 de janeiro, e mostrou aos seguidores da sua página de Instagram uma fotografia da infância.

A publicação serviu para agradecer todo o carinho que recebeu neste dia especial, tendo brincado que desde que começou a andar que 'seguiu' a "vida de cowboy".

Kevin Costner, recorde-se, já ganhou dois Óscares, quatro Globos de Ouro, um Screen Actors Guild Awards e um Emmy Award. O ator é mais conhecido por filmes como 'The Untouchables', 'Field of Dreams', 'Dances with Wolves', 'Robin Hood: Prince of Thieves' e a minissérie 'Hatfields & McCoys'.

