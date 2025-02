Conseguiu reconhecer o ator que está na fotografia? É Tiago Aldeia quem está de parabéns esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro.

A data já foi assinalada no Instagram por amigos, como Diogo Amaral, mas também o próprio aniversariante fez questão de se manifestar.

"Mais uma volta ao sol. Felizmente, continuo bem acompanhado! Realmente o tempo passa a correr…nesta foto devia ter cinco anos e hoje estou com mais 20 (mais ao menos…nunca fui bom a matemática)", começou por escrever o ator na legenda da imagem antiga.

"Mas, apesar do tempo voar, nunca podemos perder a oportunidade de rir e aproveitar cada momento ao máximo. Acreditando sempre que o melhor ainda está para vir... e, com sorte, rugas só com filtro! Aproveito para agradecer todas as mensagens de parabéns, que o Universo vos devolva em dobro! Grato", rematou.

Leia Também: Diogo Amaral dá os parabéns a Tiago Aldeia e mostra imagens antigas